Провал «Евромайдана» в Тбилиси, или Грузия не хочет вступать в антироссийскую коалицию

Несмотря на ярое противодействие Запада, «Грузинская мечта» смогла обеспечить легитимность нового парламента, правительства и президента Известная крылатая фраза гласит: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии