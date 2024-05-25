Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Песков прокомментировал данные о возможной мобилизации

Песков прокомментировал данные о возможной мобилизации

Песков — о данных FT: Путин говорил, что в России нет потребности в мобилизации Президент неоднократно говорил, что необходимости в новой мобилизации нет, заявил Песков, отметив, что в стране активно идет набор на службу по контракту.

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