Этническая преступность: из ММА-подполья и… школ

Внимание к теме неконтролируемой миграции в России в последнее время стало довольно серьезным. Тема мало того что сложная в смысле поиска компромисса между потребностью в рабочих руках и безопасностью, так еще и крайне коррупционноемкая — на схемах незаконной натурализации мигрантов сейчас наживаются тысячи коррупционеров всех рангов.