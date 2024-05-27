Этническая преступность: из ММА-подполья и… школ

Внимание к теме неконтролируемой миграции в России в последнее время стало довольно серьезным. Тема мало того что сложная в смысле поиска компромисса между потребностью в рабочих руках и безопасностью, так еще и крайне коррупционноемкая — на схемах незаконной натурализации мигрантов сейчас наживаются тысячи коррупционеров всех рангов.
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