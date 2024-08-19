Андрей Воробьев анонсировал педагогическое собрание в Подмосковье

Большое педагогическое собрание пройдет в Подмосковье в августе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на встрече поднимут такие вопросы, как: готовность школ к новому учебному сезону, поддержка учителей и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии