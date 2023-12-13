В «Художественном» прошла премьера полнометражного фильма «Триггер»

В Москве состоялась премьера полнометражного фильма «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли. Первыми продолжение второго сезона сериала о психологе Артеме Стрелецком увидели зрители кинотеатра «Художественный», передает ТАСС.
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