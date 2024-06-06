Замглавы АП Орешкин: уровень социального оптимизма в РФ за год стал рекордным

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин во время сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил о рекордном уровне социального оптимизма в стране за последний год.
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