Замглавы АП Орешкин: уровень социального оптимизма в РФ за год стал рекордным

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин во время сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил о рекордном уровне социального оптимизма в стране за последний год.