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Царьград

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Финам: доллар укрепился к рублю до 86,15 на 6 октября

Финам: доллар укрепился к рублю до 86,15 на 6 октября

6 октября доллар продолжил рост к рублю, достигнув 86,15. К 10:02 курс снизился до 85,91, но остался выше сентябрьских значений.

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