Разведка Германии: Сорвана попытка атаки российского беспилотника на авиабазу НАТО

На прошлой неделе авиабаза НАТО Гайленкирхен-Теверен получила статус «Чарли», второй по величине уровень боевой готовности, в качестве меры предосторожности после предупреждений Секретной службы США о потенциальной атаке.
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