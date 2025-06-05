Политика как он...
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Политика как она есть

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Пушков высказался о конфликте Маска и Трампа

Пушков высказался о конфликте Маска и Трампа

Президент США Дональд Трамп «посыпался», не сумев удержать свои отношения с Илоном Маском. Об этом заявил сенатон Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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