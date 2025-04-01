«Скоро станешь бабушкой»: сын Марии Погребняк шокировал ее неожиданной новостью

Сын блогера Марии Погребняк, 18-летний Артем шокировал родительницу неожиданной новостью. Звезда поделилась в личном блоге в соцсетях перепиской с наследником, где юноша сообщил, что у него в скором времени родится ребенок.
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