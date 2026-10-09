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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абрамов об «Амуре»: «Шикарная организация, вообще никаких вопросов нет – только играй. Хабаровск – отличный город, мне все нравится. Семья переехала, садик нашел»

Нападающий « Амура » Виталий Абрамов поделился впечатлениями от игры в Хабаровске.  – Насколько было неожиданно, что ЦСКА обменял вас в «Амур» в межсезонье? – Как сложилось, так сложилось.

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