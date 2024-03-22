Схема незаконной минимизации налоговых обязательств выявлена в Бобруйске.

В ходе проведения инспекцией МНС по г.Бобруйску выездной проверки ЧУП, осуществлявшего деятельность по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств, установлено искажение сведений о фактах совершения хозяйственных операций путем оформления с работником организации, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, хозяйст .
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