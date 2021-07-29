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Китай: Аэропорт бывшей столицы приостановит полёты до 11 августа

(Global Times) – Анонимный инсайдер сообщил в среду, что международный аэропорт Нанкин Lukou, источник передачи последнего возрождения Китая варианта Delta, который заставил город Нанкин к де-факто остановки, приостановит все воздушные рейсы до 11 августа Возможна длительная приостановка рейсов Инсайдер сказал с 26 июля аэропорт начал сокращать количество рейсов в аэропорт и из него, включая рейсы … Сообщение Китай: Аэропорт бывшей столицы приостановит полёты до 11 августа появились сначала на Новостной портал PRC.

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