OK.RU: 62% пользователей старше 35 лет заказывали товары для здоровья онлайн

За последний год товары для здоровья в интернете покупали 62% россиян старше 35 лет. К таким выводам пришли исследователи соцсети «Одноклассники», опросившие более 1,5 тысячи пользователей из всех регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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