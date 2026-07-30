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OK.RU: 62% пользователей старше 35 лет заказывали товары для здоровья онлайн

OK.RU: 62% пользователей старше 35 лет заказывали товары для здоровья онлайн

За последний год товары для здоровья в интернете покупали 62% россиян старше 35 лет. К таким выводам пришли исследователи соцсети «Одноклассники», опросившие более 1,5 тысячи пользователей из всех регионов.

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