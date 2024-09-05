Сколько россиян считают себя финансово грамотными, что используют вместо Apple и Google Pay. Обзор Банки.ру

Каждый четвертый россиянин считает себя финансово грамотным, рассказывают «Ведомости». Почти каждый четвертый россиянин оценивает свои знания по финансовым вопросам как «хорошие» (19%) или «отличные» (5%).
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