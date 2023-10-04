Украинский солдат объяснил, почему действительно радовался пришедшим русским военнымУроженец Харьковской области, ранее зачисленный в ряды ВСУ, рассказал, что до того, как пришла Россия, в его местности были большие проблемы с работой и связью.
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