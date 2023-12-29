Мир между Ереваном и Баку возможен только в одном случае. И Алиеву это не понравится

Карен Хуршудян рассказал, как Армения и Азербайджан действительно могут улучшить обстановку в регионе после пережитых карабахских войнАрмения и Азербайджан уже не первый год ведут переговоры о нормализации двусторонних отношений.
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