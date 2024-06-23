Запад держит армян за "дурачков": Вскрылось то, о чём невозможно молчать

Эксперт Айк Айвазян прокомментировал информацию Politico, после которой премьер Армении отказался когда-либо посещать Белоруссию13 июня издание Politico "неожиданно" заявило, Белоруссия в период с 2018 по 2022 годы поставила неимоверное количество оружия Азербайджану.
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