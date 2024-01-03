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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Матыцин: «Наша страна все преодолеет, мы всех победим и снова будем на высшей ступеньке пьедестала»

Об этом министр спорта РФ высказался в новогоднем поздравлении на «Матч ТВ». «Хочу пожелать всем верить в свою команду, верить в команду России, нашего президента и гордиться тем, что мы родились в великой стране.

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