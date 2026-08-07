Происшествия
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Происшествия

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Полицейские Хабаровского края в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» провели для детей спортивные мероприятия

Сотрудники ОМВД России по Вяземскому району совместно с председателем общественного совета и отделением Российского движения детей и молодежи «Движения первых» посетили загородный детский оздоровительный лагерь им.

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