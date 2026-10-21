‼️🇺🇸🇺🇦 Глава Пентагона: США не ограничивали работу Starlink, просто Украина могла нарушить условия использования 😂 ➖«Мы ничего не ограничивали.
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