Коллаж редактора поста Эпоха китайского роста закончилась. Скоро ситуация, как в случае с Германией в 1914 году? Спровоцировать конфликт может не сила, а слабость В 2012 году профессор Гарварда Грэм Эллисон придумал термин «ловушка Фукидида».