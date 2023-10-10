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  • Гарий Щерба
    ЧУШЬ СОБАЧЬЯ ....!!!Эпоха китайского ...
  • Святогор Князев
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Эпоха китайского роста закончилась

Эпоха китайского роста закончилась

Коллаж редактора поста Эпоха китайского роста закончилась. Скоро ситуация, как в случае с Германией в 1914 году? Спровоцировать конфликт может не сила, а слабость В 2012 году профессор Гарварда Грэм Эллисон придумал термин «ловушка Фукидида».

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Комментарии
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Святогор Князев
Автор занимается подлогом и притянул за уши многие сведения.Короче, заказуха!
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20 час.
Гарий Щерба
ЧУШЬ СОБАЧЬЯ ....!!!
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14 час.

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