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Эксперт прокомментировал миграционный кризис на белорусско-польской границе

Эксперт прокомментировал миграционный кризис на белорусско-польской границе

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе. Готовы ли европейские лидеры к прямым контактам с руководством Белоруссии для разрешения миграционного кризиса? Кто заинтересован в его затягивании? Един ли Евросоюз, столкнувшийся с нынешними проблемами, или расхождение интересов может нарушить его видимую стабильность? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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