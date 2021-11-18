Эксперт прокомментировал миграционный кризис на белорусско-польской границе

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе. Готовы ли европейские лидеры к прямым контактам с руководством Белоруссии для разрешения миграционного кризиса? Кто заинтересован в его затягивании? Един ли Евросоюз, столкнувшийся с нынешними проблемами, или расхождение интересов может нарушить его видимую стабильность? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.