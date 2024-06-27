Российские разработчики показали новые локации для хоррор-шутера с открыты...

Российские разработчики показали новые локации для хоррор-шутера с открытым миром Pine HarborСоздатели хоррор-шутера с открытым миром Pine Harbor из российской студии Vision Forge Team поделились скриншотами двух новых локаций, которые сейчас находятся в разработке.
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