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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Российские разработчики показали новые локации для хоррор-шутера с открыты...

Российские разработчики показали новые локации для хоррор-шутера с открыты...

Российские разработчики показали новые локации для хоррор-шутера с открытым миром Pine HarborСоздатели хоррор-шутера с открытым миром Pine Harbor из российской студии Vision Forge Team поделились скриншотами двух новых локаций, которые сейчас находятся в разработке.

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