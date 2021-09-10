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Сергей Бабкин признался жене в многочисленных изменах, чем закончился скандал: "Казанова, куда там"

Сергей Бабкин признался жене в многочисленных изменах, чем закончился скандал: "Казанова, куда там"

Певец Сергей Бабкин и его жена, блогерша Снежана, давно признались в пережитых проблемах в семье, но скандал по этому поводу не утихает до сих пор  Сергей Бабкин в своих интервью рассказывал, что изменял супруге более, чем сто раз, сообщает Politeka.

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