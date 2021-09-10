Сергей Бабкин признался жене в многочисленных изменах, чем закончился скандал: "Казанова, куда там"

Певец Сергей Бабкин и его жена, блогерша Снежана, давно признались в пережитых проблемах в семье, но скандал по этому поводу не утихает до сих пор Сергей Бабкин в своих интервью рассказывал, что изменял супруге более, чем сто раз, сообщает Politeka.