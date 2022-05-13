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«Сапсаны» оказались под угрозой после ухода Siemens: часть поездов придётся разобрать на запчасти

«Сапсаны» оказались под угрозой после ухода Siemens: часть поездов придётся разобрать на запчасти

Компания Siemens выходит из совместных предприятий в России и прекращает с 13 мая сервисные контракты с ОАО РЖД, в частности, на обслуживание «Сапсанов».

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