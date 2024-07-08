В Тынде празднуют 50-летие Байкало-Амурской магистрали

Скриншот видео В Тынде Амурской области празднуют 50-летие со дня принятия Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", которая является одной из самых протяженных железнодорожных линий в мире.
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