МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 057 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Ленская
    Господи, накажи этого Нетаньягу и его щоблу, не для этих "деятелей" строили Израиль!Хорошие евреи ни в чем не виноват...Израиль, похоже, ...
  • Валерий Шаронов
    второй вариант, при условии создания серьёзных групп войск (по типу ГСВГ) на всех не вошедших в состав РОССИИ участка...За что воюем и чт...
  • lariva2003 Ивашкевич (Пономарева)
    рельсы и шпалы российские, зачем оставлять?Россия лишает Каз...

NATO – против России. AUKUS – против Китая. Созданы два фронта третьей мировой

NATO – против России. AUKUS – против Китая. Созданы два фронта третьей мировой

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 679 прочитали США уходят из Атлантики на Тихий океан, делая ставку на AUKUS для "сдерживания" Китая, в ущерб НАТО, которое должно стать более европейским и "сдерживать" Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх