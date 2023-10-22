Как распознать у курильщика рак до первой стадии?

Слизистая рта и язык во многом отображают проблемы всего организма вплоть до возникновения опухолей. Заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ Людмила Ермолаева рассказала изданию «Доктор Питер» о том, как распознать рак в самом начале.