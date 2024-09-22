Эксперт указал на бесполезность дальнобойных ракет для ВСУ

Даже если Запад позволит Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами, это не принесет Киеву никакой пользы, поскольку всего количества таких боеприпасов, имеющихся в распоряжении украинской стороны, недостаточно для пробития российских систем противовоздушной обороны (ПВО).
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