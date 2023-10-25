В Челябинске автобус врезался в столб. Пострадали 12 человек

12 южноуральцев пострадали в аварии с участием межмуниципального автобуса в Челябинске. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 25 октября, на путепроводе, соединяющем Ленинский район с центром города.
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