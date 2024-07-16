"Качок задохнется". Барнаульский тренер предсказал, кто победит в шоу "Титаны" на ТНТ

Рекордсмен мира по жиму штанги объяснил, почему тяжеловесы вылетают в испытаниях на выносливость Впервые 99 сильнейших россиян, большинство из которых профессиональные спортсмены, бросили вызов искусственному интеллекту, чтобы доказать, что для физически развитого человека не существует границ.