Он перестал оплачивать счета бывшей, когда узнал об ее измене — и она пришла в ярость

Расставания - это тяжело. Но еще тяжелее, когда бывшие начинают что-то чудить. Мало того, что после нескольких лет вместе приходится буквально заново собирать свою жизнь по кусочкам, так еще и наблюдать, как некогда близкая дружба превращается в конфликт, который в итоге может потребовать даже вмешательства юристов.