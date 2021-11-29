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В WNE заявили, что Франция и РФ должны сотрудничать в достижении углеродной нейтральности

ПАРИЖ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Сотрудничество России и Франции в сфере атомной энергетики находится на высоком уровне и должно строиться в направлении достижения углеродной нейтральности, учитывая современные вызовы в сфере климата.

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