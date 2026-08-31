NTV: капитан затонувшего у Кипра парома покинул судно одним из первых

Капитан затонувшего у Кипра парома покинул судно одним из первых, передаёт телеканал NTV Haber. «Капитан внутри корабля первым покинул его? Покинул», — сказал в беседе с телеканалом моряк, который лично отвёз капитана на катере к берегу.
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