NTV: капитан затонувшего у Кипра парома покинул судно одним из первых

Капитан затонувшего у Кипра парома покинул судно одним из первых, передаёт телеканал NTV Haber. «Капитан внутри корабля первым покинул его? Покинул», — сказал в беседе с телеканалом моряк, который лично отвёз капитана на катере к берегу.