Жителей Подмосковья предупредили о штрафах за разведение костров. Об этом сообщает «Телеканал 360». С наступлением праздничных выходных жители Подмосковья традиционно отправляются в леса, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки.
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