"Лишь бы Байден не расстроился": Военные корабли Ирана в подбрюшье США

Как оказалось, США боятся Ирана не меньше, чем России и Китая. Два корабля ВМС Ирана, которые зашли недавно в порт Рио-де-Жанейро, заставили американцев содрогнуться от неожиданной мысли, что прилететь им может не только из Москвы или Пекина.