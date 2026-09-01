Встреча Путина и Эрдогана пошла "не по плану". Два фото обсуждают как никогда

30 минут превратились в полтора часа. А еще до официальных переговоров лидеры России, Турции и Белоруссии оказались на одном диване — эти кадры теперь обсуждают не меньше, чем саму встречу.
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