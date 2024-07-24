Рогов резко высказался о предмете переговоров с Украиной

А

Александр

Наши посылают, а Китай признает. Там всех признают, кто покупает. А судьбой страны не торгуют. И нечего лицемерить о миролюбии. Когда китайцев задевают, они реагируют мгновенно и жестко. Нам тоже хватит утираться и оглядываться на мнения. От кафтана уже одни рукава остались.