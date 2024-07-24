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Рогов резко высказался о предмете переговоров с Украиной

Рогов резко высказался о предмете переговоров с Украиной

Предметом российско-украинских переговоров может быть только обсуждение деталей капитуляции Киева. Об этом заявил глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

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Комментарии
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А
Александр
Наши посылают, а Китай признает. Там всех признают, кто покупает. А судьбой страны не торгуют. И нечего лицемерить о миролюбии. Когда китайцев задевают, они реагируют мгновенно и жестко. Нам тоже хватит утираться и оглядываться на мнения. От кафтана уже одни рукава остались.
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