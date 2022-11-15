Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей

Текст: Антон Никитин Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент эфира украинского ТВ, в котором освобожденная из плена украинская военнослужащая Ольга Лакунова заявляет о необходимости «убить всех русских, включая маленьких детей», а ведущие с ней соглашаются, говоря, что «это справедливо».