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Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей

Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей

Текст: Антон Никитин Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент эфира украинского ТВ, в котором освобожденная из плена украинская военнослужащая Ольга Лакунова заявляет о необходимости «убить всех русских, включая маленьких детей», а ведущие с ней соглашаются, говоря, что «это справедливо».

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