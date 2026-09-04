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Суд вынес приговор бывшей начальнице ФНС по ЯНАО Яне Калюжиной

Суд вынес приговор бывшей начальнице ФНС по ЯНАО Яне Калюжиной

В Ростове-на-Дону суд вынес суровый приговор бывшему руководителю управления ФНС по ЯНАО Яне Калюжиной.

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