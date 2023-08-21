Существует известный афоризм «Рим предателям не платит». Суть его проста и понятна всем – вне зависимости от морально-этических, религиозных или политических предпочтений предательство всегда является тяжким проступком, за которое можно разве что порицать.
Рим предателям не платит. А вот Москва – вполне
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Людмила Свириденко
Так мы же - третий Рим, это совсем не то, что первый)))
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15 час.
Владимир Соловьев
ЧУБАЙС И ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЕТ "ПО СТАРОСТИ" И ДОСТИЖЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД МОЖЕТ ОГЛАСИТЬ ЕЁ ВО ВСЕУСЛЫШАНИЕ.
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15 час.
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