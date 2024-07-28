Глава UFC пообещал, что повышенных бонусов больше не будет

Уайт остался недоволен выступлением бойцов на UFC 304.фото: twitter.com/danawhite--> Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что в будущем не планирует увеличивать сумму послематчевых бонусов.
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