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Закон и Порядок

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  • валерий двойнишников
    Нет конечно. Они все под домашним арестом. Политическое поле зачищено до блеска.КАК ЗАПАД БУДЕТ М...
  • Сергей Ожгибесов
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  • Ольга
    Это у вашего микронаркомана шансов нет - ни на что.КАК ЗАПАД БУДЕТ М...

Гитлер нужен до конца войны.Об опасности внутриукраинского конфликта

Гитлер нужен до конца войны.Об опасности внутриукраинского конфликта

С подачи Уинстона Черчилля британская разведка с 1940 года разрабатывала планы устранения Гитлера. К 1943 году некоторые из них вошли в стадию подготовки к непосредственной реализации.

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