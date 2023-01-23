«Работа с детьми очень увлекательная»,-считает учитель биологии Терновской школы №2 Мария Вячеславовна Покровина

Окончила Луганский государственный педагогический университет в 2021 году по направлению «Биология». В настоящее время обучается в магистратуре Южного федерального университета по специальности: «Проектирование педагогических систем в образовании биологии и химии».
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