Наш Край

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Захар Князев
    Нечего его сравнивать с ЧУРИКОВОЙ!!!Запомним их таким...
  • Наталья Середа
    Знаниями народного творчества делиться с детьми, а не куклы обереги шить.Во что вы вовлекаете детей!Куклы не спасут,н...В миллеровской шк...
  • YSKOL
    А глаза ????   Что у неё и глаз не было ??? Не поверю.  😡Была в наушниках:...

«Работа с детьми очень увлекательная»,-считает учитель биологии Терновской школы №2 Мария Вячеславовна Покровина

Окончила Луганский государственный педагогический университет в 2021 году по направлению «Биология». В настоящее время обучается в магистратуре Южного федерального университета по специальности: «Проектирование педагогических систем в образовании биологии и химии».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх