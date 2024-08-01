Дерматовенеролог рассказала, что у каждого пятого человека есть болезнь ногтей

По данным специалистов, каждый пятый человек сталкивается с заболеваниями ногтей. Около 50% от всех случаев составляют грибковые инфекции, тогда как оставшиеся 50% приходятся на дистрофические изменения (ониходистрофия), как врожденного, так и приобретенного характера.
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