Дерматовенеролог рассказала, что у каждого пятого человека есть болезнь ногтей

По данным специалистов, каждый пятый человек сталкивается с заболеваниями ногтей. Около 50% от всех случаев составляют грибковые инфекции, тогда как оставшиеся 50% приходятся на дистрофические изменения (ониходистрофия), как врожденного, так и приобретенного характера.