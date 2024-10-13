ВСУ потеряли до 80 человек в попытках напасть на Курскую область

Фото: Генштаб ВСУ Автор: Цецен Дораев Украинская армия за прошедшие сутки лишилась до 80 единиц живой силы в ходе контратак и попытки проникнуть в Курской области, оповещает представительство Минобороны РФ.
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