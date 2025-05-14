Премьер Малайзии пригласил Путина на саммит АСЕАН

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Куала-Лумпуре с 23 по 28 октября 2025 года.