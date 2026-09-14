Исследование: жители рядом с бывшей ядерной лабораторией в Калифорнии в 4,5 раза чаще сообщают об аутоиммунных заболеваниях

Среди жителей в пределах 8 км об аутоиммунных заболеваниях сообщили 18%, а среди живущих в 18–24 км — 4% Жители, живущие в пределах 8 км от бывшей лаборатории Санта-Сусана (Santa Susana Field Laboratory, SSFL), сообщали об аутоиммунных заболеваниях значительно чаще тех, кто находился в 18–24 км от неё: 18% против 4%.