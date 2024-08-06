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Экс-директор «Матч ТВ» о зарплатах: «У рядовых сотрудников – 70-90 тысяч в среднем. Почти все, кто туда шел, шли за брендом. Лица канала зарабатывают основные деньги не на нем»

«1. Лица канала зарабатывают основные деньги не на «Матч ТВ» Это не про всех. Есть те, кто просто не хочет этим заниматься, принципиально не связывается с буками и так далее.

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